Страницу Шмыковой закрыли на сайте Центра Мейерхольда после поддержки акций протеста

08.02.2021, 14:36, Новости дня

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Страница актрисы Варвары Шмыковой была временно закрыта на официальном сайте московского Центра имени Мейерхольда после призывов артистки к участию в акциях протеста, сообщила пиар-директор центра Елена Ковальская.

«Варвара Шмыкова – актриса негосударственной театральной компании «Июльансамбль», этот театр – один из резидентов центра. Шмыкова играет и будет играть в спектаклях центра, но ее страница на сайте временно закрыта по моему личному решению», – сказала Ковальская.

Это произошло после того, как Шмыкова призвала в своем Instagram принять участие в несогласованных акциях 31 января, передает РИА «Новости».

Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.

МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.