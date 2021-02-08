Mitsubishi начала производство кроссовера Outlander новой генерации

08.02.2021, 14:22, Новости дня

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С сегодняшнего дня началась работа по выпуску обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander.

Первая поставка с производственной площадки пройдет в США, где планируется на 16 февраля официальный дебют автомобиля. Вместе с тем модель получила качественные материалы салона, а также улучшенные технические параметры. Пока разработчики не называют точную дату выхода в продажу. Не исключено, что Outlander также поступит на российский рынок.

Обновленный кроссовер Outlander построен на платформе CMF-C/D. На глобальном рынке модель выйдет с 2,5-литровым бензиновым агрегатом на 184 л.с. мощности. Помимо него, появится гибридный кроссовер с 2,4-литровым агрегатом и электромоторами с суммарной мощностью 225 л.с.