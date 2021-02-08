Тюнеры AddArmor презентовали пикап Hennessey VelociRaptor

08.02.2021, 14:22, Новости дня

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Известное ателье AddArmor представило усовершенствованный пикап под названием Hennessey VelociRaptor.

Отличить данный экземпляр станет возможным по бронированному оснащению, благодаря которому автомобиль способен выдерживать серьезные взрывы. За счет сверхмощного композита не составит труда сохранить целостность кузова после попадания из автомата Калашникова. Также в пикапе Hennessey VelociRaptor применили усиленный бампер и дополнительную сирену.

Следует отметить, что новая модель имеет 5-литровый бензиновый двигатель на 768 л.с. мощности. также указано, что первая сотня на бронированном пикапе Hennessey VelociRaptor достигается за 4,1 секунды. Минимальная цена на автомобиль составит от 2,2 миллиона рублей.