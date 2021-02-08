 

Нетаньяху пришел в суд по делу о коррупции и заявил о своей невиновности

08.02.2021, 12:30, Новости дня
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8 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в окружной суд Иерусалима на заседание по обвинению в коррупции ряда лиц. Об этом сообщает NEWSru.co.il.

Глава правительства должен был ответить на обвинительные заключения. Однако в зале суда Нетаньяху пробыл недолго, отмечает издание, он подтвердил, что согласен с ответами адвокатов, и ушел.

Ранее защита Нетаньяху ходатайствовала о переносе заседания для изучения материалов дела, однако суд эту просьбу отклонил.

Во время визита премьера в суд здание усиленно охраняли, а на крыше находился снайпер.

Поддержать Нетаньяху к суду пришел только один человек. NEWSru.co.il связывает это с призывом главы правительства воздержаться от массовых акций в его поддержку.

Портал mako, который вел онлайн-трансляцию заседания, пишет, что Нетаньяху отверг выдвинутые против него обвинения, согласившись с письменным ответом на обвинения.

В январе 2020 года генпрокурор Израиля передал в суд обвинительный акт против премьера, ему инкриминируют мошенничество, взяточничество, а также злоупотребление властью и доверием.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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