Розовый, оранжевый, желтый. В Европе выпал цветной снег

08.02.2021, 12:30, Новости дня

6 – 7 февраля в Чехии и других странах центральной Европы выпал оранжевый, желтый и розовый снег. Об этом сообщили в Чешском гидрометеорологическом институте (CHMI) на странице в Facebook.

По данным ведомства, снег окрасился из-за примеси пыли из пустыни Сахары.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями из разных уголков страны, где зафиксировали цветные осадки.

A Grandvalira #sablesaharien #pols #andorra * @montpackers pic.twitter.com/cqa763zlWk

— Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) February 6, 2021

https://www.facebook.com/chmi.cz/posts/5726684560688753

Saharský písek se dostal i do Haví * ova. 49,8° s.z.š. Ješt * n * kde severn * ji? pic.twitter.com/5eTUabk8Q7

— Radim Tolasz (@klimatolog) February 7, 2021

Vienna – The dust and sand from the Sahara Desert of Africa reached Europe 3000 km away, causing the snow and sky on the Alps Mountains to turn orange. Meteorologists said that dust reached there as the wind was strong. pic.twitter.com/hBu0UZK7Hx

— Komal K.S. (@KomalSi62889503) February 8, 2021

Метеоролог Дагмар Гонсова заявила novinky.cz, что из-за ветреной погоды в воздух над Сахарой попало большое количество частиц пыли, которая благодаря южному воздушному потоку достигла европейского континента. Частицы пыли хорошо видны на снегу, отметила она.

По информации Severe Weather Europe цветную пыль зафиксировали также в центральной Франции, Швейцарии, южной Германии, Австрии, а также на северных Балканах.

