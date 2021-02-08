Власти Украины вознамерились вакцинировать половину населения в течение года

08.02.2021, 11:54, Новости дня

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Украинские власти намерены вакцинировать в течение 2021 – начала 2022 года половину населения страны. Глава государства Владимир Зеленский заявил, что готов на личном примере продемонстрировать безопасность вакцинации.

«Первый приоритет – это вакцинация. Ее «дорожная карта» разработана для обеспечения надлежащего и равного доступа к вакцине всех жителей Украины. Ее главной задачей является охват по меньшей мере половины населения Украины в течение 2021 и начала 2022 года», – передает слова Зеленского РИА «Новости».

Президент добавил, что на Украине сейчас есть проблема недоверия граждан к вакцинации. «Мы столкнулись с новой проблемой – это недоверие к вакцинации и отказ от вакцин немалой части населения. Это новый, но, я считаю, очень серьезный вопрос, который всем нам надо решить. Я готов личным примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, безопасна и нужна», – сказал он.

Украина, по словам Зеленского, получила подтверждение на поставки 12 млн доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax с февраля 2021 года.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года.

Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.

13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев отказывается от покупки российской вакцины «Спутник V» в угоду США, а также из-за того, что о предоставлении этого препарата Украине договорился с Москвой именно он.