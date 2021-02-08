 

“Ким Чен Зе”, “Конец свободы слова”. В Киеве под “Парковым”, где проходит форум “Украина 30”, протестуют против закрытия трех каналов

08.02.2021, 11:36, Новости дня
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В Киеве 8 февраля проходит акция протеста из-за закрытия телеканалов Newsone, “112 Украина” и ZIK. Люди протестуют возле конгрессно-выставочного центра “Парковый”, где сегодня начался всеукраинский форум “Украина 30”, который открыл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает “РБК-Украина”.

По информации издания, участники митинга выступают против закрытия телеканалов Newsone, ZIK и “112 Украина”.

На плакатах протестующих, в частности, написано: “Вместо коррупции Зе закрыл каналы”, “Ким Чен Зе”, “Конец свободы слова”.

Пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram сообщила, что движение по Парковой дороге ограничено от аллеи Героев Крут, в связи с проведением митинга.

Телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne, которые связывают с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком, были заблокированы после того, как Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, которому официально принадлежат эти медиа.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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