 

Тренеры “Голосу країни” во время “слепых прослушиваний” не повернулись к внучке Ющенко

08.02.2021, 11:36, Новости дня
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Ни один из тренеров нового сезона шоу “1+1” “Голос країни” во время “слепых прослушиваний” не повернулся к 19-летней внучке третьего украинского президента Виктора Ющенко Доменике Ющенко. Видео с ее участием размещено 7 февраля на YouTube-канале проекта “Голос країни”.

Во время конкурсного отбора она исполнила песню украинской группы Kazka “Плакала”.

“Тембр приятный, но дыхание…”, – комментируют пользователи YouTube выступление Доменики Ющенко. 

“Голос хороший. Но с дыханием не справилась. Нервничала очень. Надо немного поработать и будет супер. Молодец!” – написали в комментариях к записи выступления внучки Ющенко зрители.

После выхода программы в эфир, внучка Ющенко на своей странице в Instagram поблагодарила подписчиков за поддержку.

“Для меня уже победа, что я вышла на главную сцену страны. Знаю, что мечты сбываются”, – написала она. Перед выступлением она призналась, что мечтала об участии в проекте семь лет.

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Публикация от DOMENIKA (@domenika_yushchenko)

Доменика Ющенко родилась в 2001 году. Ее мать – дочь Виктора Ющенко Виталина Ющенко, а отец – гражданский супруг дочери экс-президента Михаил Гончар. 

Первый сезон телешоу “Голос країни” вышел на “1+1” в 2011 году. Проект является адаптацией формата The Voice, созданного медиамагнатом Джоном де Молом в Нидерландах в 2010 году.

Премьера 11-го сезона шоу “Голос країни” состоялась 24 января. Тренерами проекта являются певицы Тина Кароль и Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певцы Олег Винник и Monatik (Дмитрий Монатик). Радиоведущий “Люкс ФМ” Слава Демин стал ведущим бэкстейджа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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