Спонсор ФБК заочно арестован за мошенничество

08.02.2021, 11:00, Новости дня

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Басманный суд Москвы заочно арестовал предпринимателя и спонсора «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иностранным агентом) Александра Хоменко по обвинению в мошенничестве более чем на 30 млн рублей, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Хоменко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ», – рассказали в суде, передает РИА «Новости».

В конце января главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко.

По версии следствия, с 2017 по 2019 годы между компаниями Хоменко и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено десять государственных контрактов на выполнение капитального ремонта здания учебного заведения. Хоменко вместе с подельниками ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ, в результате чего из муниципального бюджета было похищено более 30 млн рублей.

Как обнаружил «Коммерсант», Хоменко упоминается в отчете ФБК за 2013 год в списке «волонтеров, жертвователей и просто неравнодушных людей». Какую сумму он пожертвовал организации, не уточняется.