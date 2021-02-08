Адвокаты Кокорина и Мамаева подали кассационную жалобу

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08.02.2021, 11:00, Новости дня
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Адвокаты футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина подали кассационную жалобу на приговор, сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

«Мы подали кассационную жалобу, дата слушаний пока не назначена. В жалобе я прошу изменить апелляционный приговор от 3 августа 2020 года в части осуждения Павла Мамаева по п. «а» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и ст. 116 УК РФ («Побои»). А именно, переквалифицировать действия Мамаева с ч. 2 ст. 115 УК РФ на ч. 1 ст. 115 УК РФ с применением в качестве наказания штрафа, освободив от его исполнения, а также оправдать Мамаева по ст. 116 УК РФ («Побои»)», – передает ТАСС слова адвоката.

Напомним, 3 августа 2020 года Московский городской суд отменил апелляционный приговор Кокорину и Мамаеву, после чего огласил новый. Согласно новому приговору, Кокорину оставили прежний срок в колонии, Мамаеву заменили реальный срок исправительными работами на один год. Брату Александра Кокорина и их другу Кириллу Протасовицкому Мосгорсуд также заменил реальные сроки исправительными работами – для всех наказание установлено на срок один год с удержанием 10% от зарплаты.



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