Астрономы фиксируют странный сигнал, приходящий на Землю каждые 16 дней

08.02.2021, 9:54, Новости дня

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Поначалу все думали, что радиосигнал исходит от какого-либо небесного тела. Но затем, когда ситуация стала повторяться периодически, ученые задумались над тем, что сигналы посылает внеземной разум.

Они повторяются каждые 16 дней. Наземные приборы фиксируют резкие всплески на одной и той же частоте, продолжающиеся по несколько миллисекунд. После многочисленных сигналов наступает двенадцатидневное затишье, и затем снова приходят те же самые сигналы.

Проверка установила, что наземный источник также не может отражаться в космосе и попадать обратно на поверхность нашей планеты. Остается только версия об инопланетянах, ищущих контактов с братьями по разуму. Другого логичного объяснения происходящему никто не находит.