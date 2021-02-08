Байден намерен вернуть США в Совет ООН по правам человека – СМИ

08.02.2021, 8:56, Новости дня

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Администрация президента США Джо Байдена собирается объявить на этой неделе о возобновлении сотрудничества с Советом ООН по правам человека, который почти три года назад покинул бывший президент страны Дональд Трамп, пишет 8 февраля агентство Associated Press со ссылкой на анонимных чиновников США.

Такое решение Байдена отменяет очередной отход эпохи Трампа от многосторонних организаций и соглашений. Американские чиновники говорят, что государственный секретарь Энтони Блинкен и высокопоставленный американский дипломат в Женеве объявят в понедельник, 8 февраля о возвращении Вашингтона в штаб-квартиру в Женеве в качестве наблюдателя, чтобы впоследствии избраться полноправным членом организации.

Поступок Байдена может вызвать критику консервативных законодателей и многих членов произраильского сообщества, отметило Associated Press. Представители администрации Трампа критиковали Совет по правам человека ООН за недостаточное внимание к Израилю, который получил на сегодняшний день наибольшее количество критических резолюций Совета.

Трампу не нравилось количество авторитарных стран среди членов правозащитной организации. Бывший Госсекретарь США Майк Помпео критиковал в октябре прошлого года избрание в Совет по правам человека ООН России, Китая и Кубы. По словам американского дипломата, тогда Генассамблея ООН избрала “страны с ужасными показателями в области прав человека”.

Один из высокопоставленных чиновников США сказал, что администрация Байдена считает возможным реформировать Совет ООН по правам человека. Лучший способ провести эти изменения – это взаимодействовать с ним принципиальным образом, заявил он.

До конца 2021 года США будут иметь в Совете статус наблюдателя без права голоса. Генеральная Ассамблея ООН включит нового члена во время голосования, которое обычно проводится в октябре каждого года.

Совет по правам человека – это межправительственный орган системы ООН, в состав которого входит 47 государств, ответственных за защиту прав человека по всему миру. Срок полномочий каждого члена составляет три года, они избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Места распределяются по географическому принципу.

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