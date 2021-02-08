 

Байден намерен вернуть США в Совет ООН по правам человека – СМИ

08.02.2021, 8:56, Новости дня
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Администрация президента США Джо Байдена собирается объявить на этой неделе о возобновлении сотрудничества с Советом ООН по правам человека, который почти три года назад покинул бывший президент страны Дональд Трамп, пишет 8 февраля агентство Associated Press со ссылкой на анонимных чиновников США.

Такое решение Байдена отменяет очередной отход эпохи Трампа от многосторонних организаций и соглашений. Американские чиновники говорят, что государственный секретарь Энтони Блинкен и высокопоставленный американский дипломат в Женеве объявят в понедельник, 8 февраля о возвращении Вашингтона в штаб-квартиру в Женеве в качестве наблюдателя, чтобы впоследствии избраться полноправным членом организации.

Поступок Байдена может вызвать критику консервативных законодателей и многих членов произраильского сообщества, отметило Associated Press. Представители администрации Трампа критиковали Совет по правам человека ООН за недостаточное внимание к Израилю, который получил на сегодняшний день наибольшее количество критических резолюций Совета.

Трампу не нравилось количество авторитарных стран среди членов правозащитной организации. Бывший Госсекретарь США Майк Помпео критиковал в октябре прошлого года избрание в Совет по правам человека ООН России, Китая и Кубы. По словам американского дипломата, тогда Генассамблея ООН избрала “страны с ужасными показателями в области прав человека”.

Один из высокопоставленных чиновников США сказал, что администрация Байдена считает возможным реформировать Совет ООН по правам человека. Лучший способ провести эти изменения – это взаимодействовать с ним принципиальным образом, заявил он.

До конца 2021 года США будут иметь в Совете статус наблюдателя без права голоса. Генеральная Ассамблея ООН включит нового члена во время голосования, которое обычно проводится в октябре каждого года.

Совет по правам человека – это межправительственный орган системы ООН, в состав которого входит 47 государств, ответственных за защиту прав человека по всему миру. Срок полномочий каждого члена составляет три года, они избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Места распределяются по географическому принципу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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