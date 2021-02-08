 

США захотели вернуться в Совет ООН по правам человека

08.02.2021, 6:10, Новости дня
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Администрация 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена готовится возобновить взаимодействие с Советом ООН по правам человека (СПЧ), сообщило Associated Press.

По словам источников, госсекретарь США Энтони Блинкен в течение суток объявит о том, что Соединенные Штаты «вернутся в эту базирующуюся в Женеве структуру в качестве наблюдателя, намереваясь добиваться избрания в качестве полноценного члена» СПЧ. В публикации отмечается, что «данное решение, вероятно, вызовет критику со стороны консервативных законодателей» в США, а также сил, выступающих в поддержку Израиля, передает ТАСС.

Как говорится в материале, администрация Байдена считает, что СПЧ «должен быть реформирован», а наиболее эффективный метод добиться этого – «взаимодействовать с ним, руководствуясь принципами». По словам одного из источников, СПЧ является «важным форумом для тех, кто борется против тирании и несправедливости по всему миру». Американская администрация намерена участвовать в работе СПЧ, чтобы «обеспечить реализацию в полной мере его потенциала», указывается в публикации.

Напомним, 20 июня 2018 года Соединенные Штаты объявили о выходе из Совета ООН по правам человека, мотивировав это решение предвзятым отношением организации к США и Израилю. В ЕС объяснили выход США из СПЧ утратой Вашингтоном роли «защитника демократии». Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за вывод США из СПЧ ООН. Тем временем РФ в октябре 2020 года после четырехлетнего перерыва была избрана членом Совета ООН по правам человека.



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