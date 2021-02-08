Премьер Чехии заявил о возможности прямых закупок «Спутника V»

08.02.2021, 4:22, Новости дня

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Чехия рассмотрит вопрос прямых закупок российской вакцины против коронавируса «Спутник V» без предварительной регистрации препарата в Евросоюзе, так как стране нужны вакцины прямо сейчас, сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

«Мы хотим, чтобы «Спутник V» прошел регистрацию в Европейском агентстве по лекарственным препаратам, – приводит слова Бабиша ТАСС. – Вопрос в том, обратятся ли производители «Спутника V» насчет регистрации [в Европейское агентство по лекарственным препаратам] ввиду недостатка этой вакцины [из-за растущего в мире спроса]. Вопросом также является, станет ли наш Государственный институт контроля за лекарственными препаратами заниматься рассмотрением темы [выдачи разрешения на применение российской вакцины в Чехии], если производители «Спутника V» не обратятся насчет регистрации в Европейское агентство по лекарственным препаратам».

Бабиш подчеркнул, что получает письма от соотечественников с рекомендациями властям закупить «Спутник V» для применения в Чехии, так как российская вакцина является безопасной и продемонстрировала свою высокую эффективность. «Мы рассмотрим этот вопрос. Нам нужны вакцины прямо сейчас – в феврале, марте, апреле», – заверил он.

По словам главы правительства Чехии, во втором квартале 2021 года республика должна получить 10,4 млн доз различных препаратов. Он отметил, что в настоящее время в Чехии ощущается острая нехватка препарата. При этом Бабиш утверждает, что в Чехию уже поступило 511710 доз вакцины. Прививки сделаны 346439 жителям страны, из которых 91059 уже получили вторую дозу. Вакцинацию прошли 98985 из 440 тыс. граждан старше 80 лет.

В республику поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской фирмы Moderna и британско-шведской компании AstraZeneca. Из-за проблем при производстве препарата Pfizer и BioNTech объемы его поставок в страну значительно сократились.

«Эпидемия [коронавируса в Чехии] пока не идет на спад. Не уменьшается число госпитализированных [с COVID-19]. В республике большое число заразившихся, распространяется британский штамм коронавируса», – подчеркнул премьер. Власти, тем не менее, планируют изучить возможность постепенного возобновления занятий в школах и вузах. При соблюдении максимальных мер эпидемиологической безопасности это может произойти в течение ближайших недель. «Это, конечно, большой риск, и мы должны все продумать», – сказал Бабиш.

Он также проинформировал, что на этой неделе власти могут разрешить вакцинацию жителей республики старше 60 лет. Пока ее проходят только граждане в возрасте от 80 лет, медики и сотрудники служб, находящихся на передовой в борьбе с коронавирусом.

В прошлую субботу стало известно, что министерство здравоохранения Чехии изучает правовые аспекты возможной прямой закупки российской вакцины «Спутник V» без предварительной регистрации препарата в Евросоюзе. Ранее Бабиш заявлял, что Чехия в этом вопросе могла бы пойти тем же путем, что и Венгрия, где, по словам премьер-министр Венгрии Виктора Орбана, вакцинация может начаться на этой неделе.