Ростуризм анонсировал возобновление туров с кешбэком

08.02.2021, 1:40, Новости дня

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Ростуризм планирует запустить третий этап программы туристического кешбэка в феврале этого года, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Мы надеемся в феврале стартовать с очередным, третьим этапом туристического кешбэка», – передает ТАСС слова главы Ростуризма.

Как отметила Догузова, в ведомстве рассчитывают, что локдауна в РФ в 2021 году не будет, а потому внутренний туристический поток в РФ может вырасти на 15-20% по отношению к прошлому году. Восстановление же въездного турпотока в РФ начнется не ранее 2023 года, сообщила она. «На полное восстановление международного туризма раньше 2023 года ни в одной стране не рассчитывают выйти. Нам бы начать в этом году с осени, продолжить в следующем году, и к 2023 году выйти на какие-то показатели, которые могли бы быть сравнимы с докризисными», – сказала Догузова.

В декабре прошлого года Ростуризм сообщил, что россияне в рамках программы туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма возврата составила 1,2 млрд рублей.

Ранее были названы самые популярные направления для туров с кешбэком.