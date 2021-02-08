 

Москва отреагировала на заявления Борреля по итогам визита в Россию

08.02.2021, 1:40, Новости дня
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Российская сторона с удивлением ознакомилась с оценками главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по итогам визита в Москву, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве в ответ на высказывания Борреля после прилета в Брюссель.

«С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита [в Россию], они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», – приводит комментарий российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

На Смоленской площади отметили, что Боррель «имел все возможности сразу же дать собственную оценку» визиту на итоговой пресс-конференции с главой МИД Сергеем Лавровым, что и было сделано. Российская сторона, напомнили в дипведомстве, прокомментировала итоги переговоров в присутствии Борреля.

«Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате. Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», – отметили в МИД.

Накануне Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у РФ интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России.

Напомним, 5 февраля глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения РФ и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми.



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