Медведева отказалась признавать поражение на Кубке Первого канала

08.02.2021, 1:40, Новости дня

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Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады 2018 года Евгения Медведева заявила, что не признает поражение своей команды «Время первых» на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

«Я как капитан скажу, что мы (команда «Время первых» – прим. ВЗГЛЯД) поражения сегодня не признаем и мы гордимся, что получили приз зрительских симпатий», – цитирует Медведеву интернет-портал Sports.ru.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, в свою очередь, заявила, что «сегодня, безусловно, есть победитель, и это [команда] «Красная машина». «Спасибо большое за борьбу команде Жени, потому что действительно она показала достойную борьбу. К сожалению, проиграла. Сегодня удача оказалась на нашей стороне. Хочу еще раз сказать спасибо нашей команде», – отметила Загитова.

Накануне команда двукратной чемпионки мира «Время первых» уступила команде олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Красная машина» со счетом 2606,21:2634,95.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила противостояние Загитовой и Медведевой на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Москве.