После визита в Москву Боррель сделал вывод о нежелании РФ вести более конструктивный диалог с Евросоюзом

08.02.2021, 0:50, Новости дня

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Россия не хочет использовать возможности для улучшения отношений с Европейским союзом. Об этом высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 7 февраля в своем блоге на сайте Европейской службы внешних связей.

“Я только что вернулся из очень сложного визита в Москву, в который я отправился, чтобы обсудить напряженное состояние отношений между ЕС и Россией. Они были низкими в течение нескольких лет и еще больше ухудшились после недавних событий, связанных с отравлением, арестом и вынесением приговора Алексею Навальному, а также с соответствующими массовыми арестами тысяч демонстрантов… Российские власти не захотели воспользоваться возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Это прискорбно, и нам придется учитывать последствия”, – написал дипломат.

Боррель считает показательной высылку Москвой трех дипломатов ЕС во время его визита.

“Российские власти не хотели использовать эту возможность для более конструктивного диалога с ЕС. Хотя это и не является полностью неожиданным, это достойно сожаления также, осмелюсь сказать, с российской стратегической точки зрения. Как ЕС, нам придется обратить внимание на последствия, тщательно обдумать направление, которое мы хотим придать нашим отношениям с Россией, и действовать сплоченно и решительно”, – объяснил представитель Евросоюза.

По его словам, во время общения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он понял, что “Европа и Россия отдаляются друг от друга”.

“Мы обсудим эти вопросы с моими коллегами, министрами иностранных дел ЕС. Как всегда, государства-члены должны будут определить следующие шаги, и да, они могут включать санкции… Если мы хотим более безопасного мира на завтра, мы должны действовать решительно сегодня и быть готовыми пойти на некоторый риск”, – считает Боррель.

Боррель 25 января по итогам заседания Совета ЕС по вопросам внешней политики рассказывал, что совет не принимал никаких решений о санкциях против РФ из-за Навального, но готов действовать.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию “Ив Роше” заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу “Ив Роше”. В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году “систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию”.

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста.

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