Искусственный интеллект обучили игре на пианино

07.02.2021, 19:32, Новости дня

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Разработан уникальный комплекс Audeo, который при помощи искусственного интеллекта может повторять действия профессиональных музыкантов.

По словам изобретателей системы, машина действительно может сыграть на пианино. При этом она работает не просто как обычный синтезаторов, а повторяет стиль конкретного музыканта.

Система снабжена программным обеспечением с возможностью машинного обучения. Она легко распознает мелодии и особенности их исполнения. Затем она способна повторить все это, добавив свою «творческую» изюминку, утверждают авторы проекта. На сегодня в мире нет аналогов этой системе, отмечают эксперты. Но нельзя исключать, что данным направлением вскоре заинтересуются технологические гиганты.