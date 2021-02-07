У Украины страусиная политика относительно Беларуси – Климкин

07.02.2021, 19:28, Новости дня

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Украинская политика в отношении Беларуси – “страусиная”. Об этом 7 февраля в Facebook заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“Вся политика по поддержке белорусов у нас какая-то страусиная – здесь мы далеко от ЕС: что-то говорим и одновременно покупаем электроэнергию с новой АЭС в Беларуси, которая построена россиянами и вызывает у наших европейских друзей серьезные возражения относительно несоблюдения уровня безопасности”, – написал он.

Дипломат отметил, что 7 февраля – День солидарности с Беларусью.

“Мэры, не спите и не прячьтесь – пусть наши белорусские друзья увидят свой флаг сегодня в каждом украинском городе. Это важно для них и так же важно для нас. А мы все – не будем лениться – напишем пару слов поддержки, хотя и в социальных сетях”, – призвал Климкин.

Он подчеркнул, что “на государственные учреждения вряд ли стоит надеяться”.

Экс-глава МИД Украины считает, что “время настоящей украинской поддержки борьбы” за свободу белорусов еще придет.

Свой пост Климкин проиллюстрировал бело-красно-белым флагом, который является символом белорусской оппозиции.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1378299329184086

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

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