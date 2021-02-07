В Индии нашли уже 10 тел погибших в результате схода ледника
07.02.2021, 18:34,
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Число жертв схода ледника и последующего наводнения, которое произошло 7 февраля в округе Чамоли индийского штата Уттаракханд, стали уже по меньшей мере человек. Об этом сообщает India Today.
Пропавшими без вести остаются 125 человек.
В ходе спасательных операций в районе наводнения из строящегося тоннеля удалось, в частности, достать 16 рабочих, трем из них понадобилась кислородная поддержка.
Спасательные работы на месте трагедии будут продолжаться всю ночь.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал в Twitter финансовую поддержку тяжело раненым и ближайшим родственникам погибших в Чамоли.
Ледник сошел на севере Индии, повредив дамбу и спровоцировав серьезное наводнение. Вода смыла мост и поставила под угрозу жизнь людей, живущих на берегах реки Дхаулиганга. Пропавшими без вести считались около 150 человек.
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