 

Венгрия одобрила применение «Спутника V»

07.02.2021, 18:08, Новости дня
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Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для массовой вакцинации населения, сообщил министр трудовых ресурсов республики Миклош Каслер.

По словам министра, Национальный центр общественного здравоохранения полностью исследовал вакцину и сделал вывод о том, что «вакцина соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества лекарственного средства и может использоваться на людях», передает ТАСС.

«Согласно решению компетентного органа, после вакцин против коронавируса компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca для использования в Венгрии одобрена еще одна вакцина. Таким образом, теперь у нас есть четыре вакцины для борьбы с коронавирусом», – сообщил Каслер.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что вакцинация «Спутником V» в стране может стартовать на следующей неделе.

Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.



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