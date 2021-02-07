Москвичей предупредили о пробках из-за пожара на Варшавском шоссе
07.02.2021, 18:08,
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На Варшавском шоссе в Москве серьезно затруднено движение в связи с пожаром на складе, сообщил столичный департамент транспорта.
«Произошло возгорание по адресу: Варшавское шоссе, дом 37, корпус 2. Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра ограничено до трёх рядов. Затруднение движения – 2 километра», – говорится в Telegram-канале дептранса.
Площадь пожара достигла уже 1 тыс. кв. м., для ликвидации пожара привлечены два вертолета «Ка-32 МАЦ». На место происшествия выехала пожарная лаборатория для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ. Пожару присвоен второй номер сложности, информации о пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
В конце января произошел пожар на рынке «Каширский двор» в Москве, горевший ангар обрушился.
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