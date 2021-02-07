Компанию Apple обвинили в краже технологий

07.02.2021, 17:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Соответствующий иск подан в окружной суд Техаса (США). В нем истец утверждает, что американская компания Apple, ратующая за четкое соблюдение авторских прав, сама завладела чужими технологиями, позволившими обеспечить работу камер в выпускаемых ею смартфонах.

В суд на «яблочную» компанию подали представители Gesture Technology Partners. Это другая высокотехнологическая компания, пытающаяся доказать, что часть технологий для мобильных гаджетов являются авторской собственностью ее основателя Тимоти Прайора.

Речь идет об обеспечении таких функций, как Face ID и Smart HDR, то есть систем распознавания пользователя по лицу, а также стабилизации изображения во время съемки.