Названы имена украинских военных, погибших на Донбассе

07.02.2021, 17:40, Новости дня

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6 февраля в районе Новомихайловки Донецкой области трое военнослужащих из состава 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода подорвались на взрывном устройстве. Об этом сообщила пресс-служба ОМБР в Facebook.

“От полученных ранений двое наших ребят погибли. Это старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Третий военнослужащий находится в больнице”, – отметили в посте.

В ОМБР выразили соболезнования семьям погибших.

https://www.facebook.com/28brigade/posts/5485691538111361

За прошедшие сутки, 6 февраля, на Донбассе было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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