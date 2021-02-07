 

Названы имена украинских военных, погибших на Донбассе

07.02.2021, 17:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

6 февраля в районе Новомихайловки Донецкой области трое военнослужащих из состава 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода подорвались на взрывном устройстве. Об этом сообщила пресс-служба ОМБР в Facebook.

“От полученных ранений двое наших ребят погибли. Это старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Третий военнослужащий находится в больнице”, – отметили в посте.

В ОМБР выразили соболезнования семьям погибших.

https://www.facebook.com/28brigade/posts/5485691538111361

За прошедшие сутки, 6 февраля, на Донбассе было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Ходорковский – Бацман: Надеюсь, к тому времени, когда я вернусь в Россию, Путин будет пенсионером и ему временами будет стыдно

28.11 / РПЦ высказалась за создание «религиозной ООН»

24.09 / “Инаугурация” Лукашенко не означает его признание легитимным главой Беларуси – Кулеба

04.07 / Смолов попал в стартовый состав “Сельты” на игру с “Бетисом”

16.10 / В РФ начались испытания «Спутника V» на добровольцах старше 60 лет

28.08 / Опубликовано видео нападения на микроавтобус под Харьковом

10.12 / Дело Шеремета. Суд продлил меры пресечения для Антоненко, Кузьменко и Дугарь

04.07 / Москва возмутилась решению Лондона отнять золото у Венесуэлы

31.01 / Российская полиция отпустила рэпера Oxxxymiron. Его задерживали в день рождения за поддержку Навального

17.10 / Ученые предсказали Украине потерю территорий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска