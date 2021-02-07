 

Зима принимается за настоящую работу – украинский синоптик

07.02.2021, 17:40, Новости дня
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Украину ожидает сложная зимняя погода. Об этом 7 февраля в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

“К нам идет циклон с юго-запада Европы. Так называемый южный циклон – явление из метеорологических учебников. Интересное, поучительное, классическое. В понедельник, 8 февраля, в большинстве областей Украины очередной южный циклон вызовет снегопады и метели”, – написала она.

По словам синоптика, в южной части страны снег завтра будет превращаться в мокрый снег, ледяной дождь и дождь, а вокруг Карпат, в центре и на юге Украины ожидается налипание мокрого снега.

“Ветер будет восточного направления, практически повсеместно со штормовыми порывами. Температура воздуха ближайшей ночью -7…-13 °С, на севере -12…-18 °С, местами -19…-23 °С, в южной части -2…-6 °С. Завтра днем ожидается -5…-10 °С, на юге +3…+7 °С, в Крыму и на Закарпатье +6…+11 °С”, – спрогнозировала Диденко.

Она рассказала, что в Киеве в понедельник ожидается температура от -5 °С (днем) до -12 °С (ночью), снег, гололед и сильный ветер.

“9–10 февраля морозы будут умеренными и даже порой мягче, до потепления. 11–12 февраля очередной циклон принесет очередное осложнение погоды со снегопадами и дождями. Ближе к следующим выходным Украину снова накроет волна серьезных морозов”, – объяснила Диденко.

Она прокомментировала слухи о “синоптическом Армагеддоне”.

“Так всегда бывает, когда кто-то берется за настоящую работу. Это я про зиму, если что. Удивляться и сетовать, что дождь мокрый, снег белый, лед скользкий, а зимой бывают снегопады, гололед, метели или, страшно представить, морозы – минимум странно… Завтра, 8 февраля, в Украине циклон со сложной погодой. Знаем и готовимся”, – написала синоптик.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4208193382543941

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сегодня предупредила, что 8 февраля в западных и центральных областях ожидаются метели и снежные заносы до 40 см.

Наталья Диденко – украинский метеоролог, блогер, телеведущая. В эфире канала “Еспресо” она ежедневно озвучивает прогноз погоды вместе со своим котом по кличке Апельмон.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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