 

Джилл Байден призвала американцев носить маски даже во время прогулки с собакой. Видео

07.02.2021, 17:40, Новости дня
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24 января собаки президента США Джо Байдена поселились в Белом доме. У домашних животных Байденов есть их собственный “Овальный лапбинет” в Twitter, Instagram и TikTok. Их соцсети активно ведутся, наполнены фотографиями и игрой слов на тему терминов американской политики и участия в ней первых псов и первого кота США (кот Уинстон принадлежит внучке Байденов Наоми, но является первым котом до тех пор, пока президентская чета не заведет собственного).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США – на первом месте в мире по распространению COVID-19: в стране на 7 февраля инфицировалось 26,9 млн человек, 462 тыс. пациентов умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

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Публикация от First Lady Dr. Jill Biden (@flotus)

Видео: flotus / Instagram

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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