В Тернопольской области в ДТП с микроавтобусами пострадали семь человек – полиция

07.02.2021, 17:40, Новости дня

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Утром 7 февраля возле села Зеленая Тернопольской области на автотрассе Ивано-Франковск – Тернополь произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Об этом проинформировала полиция региона.

“По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Vivaro, двигаясь в направлении Бучача, не справился с управлением и автомобиль на нерасчищенной дороге выбросило на полосу встречного движения. В результате такого маневра автомобиль врезался во встречный мини-бус марки Peugeot Expert под управлением жителя Тысменицы”, – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что в момент ДТП в Opel находилась семья из семи человек, среди которых двое несовершеннолетних, а в Peugeot ехали два человека.

“В результате ДТП шестеро пострадавших получили легкие телесные повреждения, а вот один из несовершеннолетних – 13-летний парень – черепно-мозговую травму тяжелой степени. Всех доставили в больницу”, – отметили в полиции.

Предварительной причиной аварии следователи назвали “тяжелые погодные условия и занос”. У водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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