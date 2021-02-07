 

В Тернопольской области в ДТП с микроавтобусами пострадали семь человек – полиция

07.02.2021, 17:40, Новости дня
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Утром 7 февраля возле села Зеленая Тернопольской области на автотрассе Ивано-Франковск – Тернополь произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Об этом проинформировала полиция региона.

“По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Vivaro, двигаясь в направлении Бучача, не справился с управлением и автомобиль на нерасчищенной дороге выбросило на полосу встречного движения. В результате такого маневра автомобиль врезался во встречный мини-бус марки Peugeot Expert под управлением жителя Тысменицы”, – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что в момент ДТП в Opel находилась семья из семи человек, среди которых двое несовершеннолетних, а в Peugeot ехали два человека.

“В результате ДТП шестеро пострадавших получили легкие телесные повреждения, а вот один из несовершеннолетних – 13-летний парень – черепно-мозговую травму тяжелой степени. Всех доставили в больницу”, – отметили в полиции.

Предварительной причиной аварии следователи назвали “тяжелые погодные условия и занос”. У водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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