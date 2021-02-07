 

МИД оценил заявление Литвы о вакцине «Спутник V»

07.02.2021, 17:14, Новости дня
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Глава правительства Литвы Ингрид Шимоните стала участницей кампании по дезинформации о российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявили в МИД в ответ на публикацию Шимоните, сравнившей препарат с «гибридным оружием».

«Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели «Спутника V», признанные на международном уровне, говорят сами за себя», – написано в Twitter ведомства.

Также в сообщении подчеркивается, что главным фактором является то, что «в РФ уже идет массовая вакцинация», а в Литве она пока не началась и сроки начала еще не уточнены.

В субботу, 6 февраля, премьер Литвы Ингрид Шимоните опубликовала пост в своем Twitter о том, что вакцину от коронавируса «Спутник V» РФ предлагает миру как «еще одно гибридное оружие, помогающее Москве разделять и властвовать».



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