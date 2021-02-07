Россиянина жестоко убили в Испании
07.02.2021, 17:14,
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На Канарских островах в субботу вечером обнаружили тело гражданина РФ с множеством ножевых ранений, сообщили испанские СМИ.
Труп нашли в районе Коста-Адехе на юге острова Тенерифе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Diario de Avisos.
Как сообщают источники, житель России мог быть убит в ходе семейного конфликта. Полиция начала расследование.
В феврале прошлого года в Грузии в монастыре у села Марткопи обнаружили тело россиянина с ножевыми ранениями.
В октябре 2020 года российскую туристку попытались убить на Кубе, отравив ее в ресторане мышьяком.
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