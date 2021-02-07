 

Россиянина жестоко убили в Испании

07.02.2021, 17:14, Новости дня
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На Канарских островах в субботу вечером обнаружили тело гражданина РФ с множеством ножевых ранений, сообщили испанские СМИ.

Труп нашли в районе Коста-Адехе на юге острова Тенерифе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на  Diario de Avisos.

Как сообщают источники, житель России мог быть убит в ходе семейного конфликта. Полиция начала расследование.

В феврале прошлого года в Грузии в монастыре у села Марткопи обнаружили тело россиянина с ножевыми ранениями.

В октябре 2020 года российскую туристку попытались убить на Кубе, отравив ее в ресторане мышьяком.



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