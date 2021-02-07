 

Канцлер Австрии готов вакцинироваться российской вакциной от COVID-19, если ее одобрит ЕС

07.02.2021, 16:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Welt заявил, что готов вакцинироваться российским препаратом от коронавируса “Спутник V” или китайской вакциной после их одобрения Евросоюзом.

Он сказал, что в случае с вакцинами речь идет только об эффективности, безопасности и доступности, а не о геополитике.

“Если российские и китайские вакцины будут одобрены в Европе, Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности отечественным компаниям для их выпуска”, – отметил канцлер.

Первую российскую вакцину от коронавируса “Спутник V” зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

На данный момент российская вакцина от коронавируса одобрена только в одной стране Евросоюза – в Венгрии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что 28 декабря 2020 года в страну привезли 6 тыс. доз вакцины от COVID-19 “Спутник V” для проведения экспертизы. Канцлер Германии Ангела Меркель допустила производство вакцины “Спутник V” в ФРГ после ее регистрации в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

Высокий представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время визита в Россию, который состоялся 5 февраля, выразил надежду, что российскую вакцину зарегистрируют в Евросоюзе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / В Волгограде после реставрации открыт монумент «Родина-мать зовет!»

07.02 / Шведские ученые назвали жаркий климат опасным для жизни

08.07 / В ЮНЕСКО задумались о лишении российских артистов статусов послов доброй воли

15.07 / Конституционный Суд Украины анонсировал рассмотрение “антиколомойского” закона

26.11 / Ярославский призвал Зеленского спасти “Мотор Січ” от краха, а Украину — от арбитражного иска

09.09 / Главы МИД G7 осудили отравление Алексея Навального

10.09 / Концепцию социальной газификации захотели опробовать на четырех регионах

03.07 / В Украине зафиксирован один из самых высоких показателей смертности от коронавируса за сутки с начала эпидемии

23.01 / В Санкт-Петербурге полицейский ударил ногой в живот пожилую женщину

07.07 / Невесты в Риме устроили самую красивую акцию протеста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска