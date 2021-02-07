В Москве ребенок попал в больницу после побоев

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07.02.2021, 15:26, Новости дня
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Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации 12-летней девочки из-за побоев, нанесенных, по предварительным данным, ее отчимом, сообщила пресс-служба ведомства.

«Останкинская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства о несовершеннолетних в связи с причинением телесных повреждений малолетней», – говорится в сообщении.

По предварительной информации правоохранителей, 39-летний мужчина, состоящий в браке с матерью девочки причинил ребенку телесные повреждения. В результате девочка доставлена в медицинское учреждение.

По данным пресс-службы, семья состояла на профилактическом учете. Мать ребенка ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка полноте и своевременности действий уполномоченных органов, в том числе по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям матери по исполнению ею своих обязанностей по воспитанию дочери. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – добавили в ведомстве.

Ранее руководитель пресс-службы УМВД по Камчатскому краю Алла Иванова сообщила, что жителя Карагинского района Камчатского края подозревают в избиении ребенка – из-за действий отца у мальчика выявили перелом нижней челюсти со смещением.



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