Германия отчиталась перед НАТО о рекордных расходах на оборону

07.02.2021, 15:26, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Германия передала НАТО смету на оборонные расходы в 2021 году, согласно которой Берлин намерен повысить их до рекордных 53 млрд евро – это на 3,2% больше, чем в 2020 году, сообщило агентство DPA.

В прошлом году Германия потратила на оборону 51,39 млрд евро, что составило 1,57% от национального ВВП. Как считают эксперты, повышение военных расходов вызван падением ВВП вследствие кризиса, спровоцированного ограничениями на фоне пандемии коронавируса, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что увеличение расходов оборонных расходов уладит разногласия между Германией и США, требующими справедливого распределения нагрузки в НАТО. В тоже время журнал Der Spiegel пишет, что германская армия испытывает сильнейшую нехватку финансирования, и это тормозит реализацию многих проектов в области вооружения, необходимых для осуществления планов Североатлантического альянса.

Суммарные военные расходы государств НАТО в 2020 году составили 1092,5 млрд долларов, что почти на 61 млрд больше, чем в 2019 году,

Ранее бывший министр обороны США Марк Эспер заявил, что все союзники Вашингтона должны увеличить расходы на оборону хотя бы до 2% ВВП для противостояния современным угрозам, в том числе исходящим от РФ и Китая.