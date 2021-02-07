 

У москвички списали более 1 млн рублей через забытый в такси телефон

07.02.2021, 15:26, Новости дня
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Девушка оставила сумку с телефоном в такси, а позже узнала, что с ее счета в банке списаны более одного миллиона рублей, заявили в пресс-службе столичного главка МВД России.

По данным МВД, заявление в полицию девушка подала еще 6 февраля. Она рассказала, что села в такси на Новослободской улице, а когда выходила из машины, оставила в ней сумку с телефоном и документами, информирует РИА «Новости». 

После девушка заметила, что с ее банковского счета пропали денежные средства в размере более 1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», часть 4 статьи 158 УК РФ, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы женщина-водитель такси ударила пассажира электрошокером после того, как тот отказался рассчитываться наличными, оплатив поездку картой.



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