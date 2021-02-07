Обозреватель Figaro – в мире после пандемии глобализацию ждёт судьба коммунизма

07.02.2021, 15:06, Новости дня

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Пандемия коронавируса положила конец миру, основанному на идеях глобализации, уверен обозреватель Le Figaro Иван Риуфоль. Как отмечает автор, отныне даже такие сторонники прогрессивных идей, как президент Франции Макрон, вынуждены признавать пользу границ для защиты от распространения инфекции. Кроме того, выяснилось, что национальные государства вроде Великобритании, РФ или Израиля преуспели в кампании массовой вакцинации больше, чем ЕС, основанный на «презрении к народам и культе иммиграции», констатирует журналист.



Reuters

«Время радужных глобалистов проходит», — констатирует обозреватель Le Figaro Иван Риуфоль. Конечно, пандемия COVID-19 оказалась благом для транснациональных розничных сетей и фармацевтических гигантов. Кроме того, сторонники глобализации были рады тому, что международные форумы, возглавляемые Всемирной организацией здравоохранения, работают над унификацией ответных мер в области здравоохранения, а приверженцы теорий заговора пришли к выводу, что вирус был искусственно создан глобальной элитой с целью «призвать к порядку пугливые народы под пристальным взглядом Большого брата». Тем не менее после пандемии мир вряд ли вернётся к почитанию универсального миропорядка, считает автор: «COVID вызвал в умах реакцию, сделал их в целом реакционными».

Как напоминает журналист, в минувшую субботу Эммануэль Макрон решил закрыть границы Франции для прибывающих из неевропейских стран, а для путешествий внутри Шенгенской зоны теперь нужны результаты теста на коронавирус. Раньше президентский прогрессизм запрещал ему копировать Марин Ле Пен, и эта «идеологическая капитуляция» ознаменовала собой первое поражение тех, кто не хотел и слышать ни о границах, ни о национальном суверенитете, замечает автор.

По его убеждению, это поражение заставляет предвидеть и другие неудачи в будущем. Подобно тому, как в 1986 году чернобыльская ядерная катастрофа показала необходимость поиска правды и прозрачности (гласности), что в итоге поспособствовало падению Советского Союза, COVID-19 побуждает понёсший потери народ отворачиваться от «элит» и «модернистской пропаганды», уверен Риуфоль.

«Глобализацию ждёт та же участь, что и коммунизм», — прогнозирует автор, отмечая общее для двух идеологий догматическое мышление, отвергающее непокорных. Тех, кто не поддерживает идей об «открытом обществе» и создаваемом им Вавилоне, называют популистами, сторонниками теорий заговора или расистами. Безапелляционные заявления сегодняшних политиков Риуфоль сравнивает со сталинским мышлением и политикой Маргарет Тэтчер в 1980-х годах. «Вот уже 50 лет, как та же олигархия, воспитанная в презрении к простым людям, уверяет, что никакого плана Б нет. Настал час проверить истинность этого утверждения», — замечает журналист.

Мир после пандемии уже не будет миром «кочевничества и отрыва от корней», полагает Риуфоль. Утопия планеты как «большой деревни» во главе с наднациональной аристократией вынуждена сократиться до более «человеческих пропорций», отмечает автор. Европейский союз, построенный на «презрении к народам и культе иммиграции», продемонстрировал свою неповоротливость в вопросах вакцинации против COVID-19, поставки препаратов для которой он до сих пор не может обеспечить. При этом национальные государства, такие как Великобритания, Израиль или Россия, преуспевают в защите своих граждан, подчёркивает журналист. Что касается «гуманизма», которым так кичатся глобалисты, он также показал свою несостоятельность: «санитарная истерика» сторонников унифицированного подхода к борьбе с пандемией, призванная спасать жизни, на деле разлучает умирающих в больницах с их семьями, а тех, кто пытается предотвращать болезнь подручными средствами, нарекает «шарлатанами».

Ковид стал свидетельством надвигающегося конца мира, более полувека отравленного идеологической слепотой и преследованием инакомыслия, считает Риуфоль. Отныне французское правительство не только вынуждено признать полезность границ, но и не может больше игнорировать опасность, представляемую политическим исламом, отмечает журналист. Тем не менее, несмотря на попытки принять закон об «укреплении уважения к республиканским принципам», тот факт, что правительство боится обвинений в исламофобии и не желает остановить иммиграцию в страну, только усугубит «сепаратизм», с которым власти якобы хотят бороться, предупреждает обозреватель.

«Раздвинув горизонты, правители потеряли Францию из виду», — сетует Риуфоль. Эпидемия сделала очевидным упадок промышленности в стране, неспособной производить собственные лекарства, и разрушение её исследовательских мощностей, считает журналист. При этом, как напоминает автор, британскую лабораторию AstraZeneca возглавляет Паскаль Сорио, а американскую Moderna — Стефан Бансель: французы, которым пришлось эмигрировать, чтобы продолжить карьеру. Одновременно с этим французская биотехнологическая компания Valneva ускользнула от внимания собственного правительства, когда разрабатывала свою вакцину, замеченную британскими властями. Теперь вакцину этой компании получит Великобритания, профинансировавшая производство. «Без комментариев», — заключает обозреватель.