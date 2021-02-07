Глава СК Дагестана определил срок расследования убийства в Махачкале

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07.02.2021, 14:32, Новости дня
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Глава СУСК Дагестана Анатолий Щуров распорядился завершить расследование убийства бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова в отделе полиции за два месяца.

«По результатам заслушивания уголовного дела руководитель следственного управления Анатолий Щуров поручил назначить все необходимые судебные экспертизы, установить и допросить дополнительных свидетелей, виновным предъявить окончательное обвинение по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ и завершить расследование уголовного дела в двухмесячный срок», – сообщается на сайте следкома региона.

В правительстве Дагестана сообщили, что у убитого в отделе полиции Махачкалы экс-главы села Новокули Абакара Капланова «была давняя вражда» с двумя росгвардейцами из того же села.

Ранее в Дагестане следователи задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в убийстве жителя республики в здании одного из отделов полиции в Махачкале, в отношении них возбуждено уголовное дело. В отделе полиции был убит бывший глава села Новокули в Дагестане. Троюродный брат бывшего главы села Новокули сообщил, что в Капланова выпустили 38 пуль. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений. Как уточняет Baza, выстрелов было 36 – два бойца ОМОНа выпустили по 18 пуль. Именно столько патронов находится в магазине табельного пистолета Ярыгина.



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