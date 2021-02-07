В Германии предъявили обвинения 95-летней экс-секретарше нацистского концлагеря. Ее подозревают в соучастии в 10 тыс. убийств

07.02.2021, 14:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Германии 5 февраля предъявили обвинения бывшему секретарю нацистского концлагеря Штуттгоф.

Женщину подозревают в причастности к более чем 10 тыс. убийств, сообщила телерадиокомпания Deutsche Welle.

Немецкая прокуратура сообщила, что женщина “помогала ответственным в лагере в систематических убийствах еврейских заключенных, польских партизан и советских, российских военнопленных”.

Согласно заявлению, она служила секретарем командира лагеря Штуттгоф с июня 1943 года по апрель 1945 года. Лагерь располагался недалеко от нынешнего Гданьска.

Немецкая прокуратура расследует ее дело с 2016 года, опрашивая людей, переживших Холокост. Ее имя не называется, но по данным СМИ, сейчас ей 95 лет, она живет к северу от Гамбурга.

Дело женщины будет рассматривать суд по делам несовершеннолетних, так как на момент работы в концлагере ей не было 21 года.

Как отмечает CNN, в концлагере Штуттгоф было убито около 65 тыс. человек. Всего в немецких концлагерях, по данным Всемирного центра памяти Холокоста, убили от 5 до 6 млн евреев.