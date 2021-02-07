Иран отказал США в праве выдвигать Тегерану условия по ядерной сделки

07.02.2021, 13:38, Новости дня

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США не могут выдвигать условия Ирану относительно выполнения ядерной сделки, если Вашингтон хочет, чтобы Тегеран вернулся к выполнению обязательств, от которых ранее отказался, Штатам придется снять санкции, сообщил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Иран является той стороной, которая имеет право ставить условия в Совместном всеобъемлющем плане действий, поскольку действовал в соответствии с обязательствами – не США, не три европейских страны (Британия, Франция, Германия), которые растоптали все обязательства», – написал Хаменеи в Twitter с хештегом «окончательное слово».

Хаменеи подчеркнул, что США должны снять санкции «не на словах и бумаге, а на деле», Иран это проверит. Заявление опубликовано на официальном сайте иранского лидера.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон вырабатывает единую позицию с «евротройкой» (Германия, Великобритания, Франция) по ядерной сделке с Ираном, проводятся соответствующие консультации.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова сотрудничать с новой администрацией США для спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что новая американская администрация не пойдет на контакт с властями Ирана, пока Тегеран не предпримет шаги по выполнению СВПД.

Москва призвала Тегеран не предпринимать шаг, затрудняющие выполнение ядерной сделки. При этом в российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что возвращение США к выполнению своих обязательств по СВПД не должно становиться предметом торга или поводом для пересмотра сделки, равно как и навязывания Ирану или остальным участникам договоренностей дополнительных условий.

Напомним, 5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень). После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США. Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.