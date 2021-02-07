 

В Индии схождение ледника спровоцировало наводнение, 150 человек без вести пропали

07.02.2021, 12:16, Новости дня
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На севере Индии, в штате Уттаракханд утром 7 февраля сошел ледник. Об этом сообщает India Today.

Схождение произошло вблизи плотины Риши Ганга, спровоцировав серьезное наводнение. Вода смыла мост Джошимат-Малари и поставила под угрозу жизнь людей, живущих на берегах реки Дхаулиганга. Пропавшими без вести считаются около 150 человек, отметило издание.

В результате схождения ледника повреждена дамба. Об этом сообщает Asian News International в Twitter.

“Людям, живущим на берегу реки Алакнанда рекомендуется как можно скорее переехать в безопасные места”, – отмечено в посте.

Видео наводнения опубликовал в Twitter редактор  India Today Шив Арур.

“В нескольких деревнях ожидаются обширные разрушения”, – написал он.

Biggest story at this time: Terrifying images of glacier break leading massive flooding in Uttarakhand’s Chamoli district. Extensive damage and devastation expected at several villages. Full coverage on @IndiaToday pic.twitter.com/rzR6ODfJ9y

— Shiv Aroor (@ShivAroor) February 7, 2021

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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