В Индии схождение ледника спровоцировало наводнение, 150 человек без вести пропали

07.02.2021, 12:16, Новости дня

На севере Индии, в штате Уттаракханд утром 7 февраля сошел ледник. Об этом сообщает India Today.

Схождение произошло вблизи плотины Риши Ганга, спровоцировав серьезное наводнение. Вода смыла мост Джошимат-Малари и поставила под угрозу жизнь людей, живущих на берегах реки Дхаулиганга. Пропавшими без вести считаются около 150 человек, отметило издание.

В результате схождения ледника повреждена дамба. Об этом сообщает Asian News International в Twitter.

“Людям, живущим на берегу реки Алакнанда рекомендуется как можно скорее переехать в безопасные места”, – отмечено в посте.

Видео наводнения опубликовал в Twitter редактор India Today Шив Арур.

“В нескольких деревнях ожидаются обширные разрушения”, – написал он.

