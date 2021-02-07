В Украине создадут Центр противодействия дезинформации – Ткаченко

07.02.2021, 10:28, Новости дня

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В Украине начнут создавать Центр противодействия дезинформации. Об этом в интервью “Обозревателю”, опубликованном 6 февраля, сказал министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко.

По его словамм, такие центры противодействия существуют в евроепейских странах – в Бельгии, Финляндии, странах Балтии, они занимаются освещением того, что является фейком.

“Не прямым запретом, а освещением, демонстрацией того, чем они являются. Хороший пример – создание онлайн-музея российской пропаганды. То есть мы показываем, что, собственно, является дезинформацией, помогаем с примерами людям разобраться, почему, выстраиваем причинно-следственную связь – и доказываем, что они имеют дело с дезинформацией”, – отметил министр.

По его словам, стратегия дезинформации включает в себя работу по повышению медиаграмотности.

“Очень активно в этом направлении работает, например, IREX. Сейчас мы хотим объединить все подобные инициативы на единой платформе. И совместно с Министерством образования и науки, с Минцифрой запустить широкомасштабную программу медиаграмотности в Украине”, – сказал Ткаченко.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne.

По данным издания ZN.UA, санкции ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента. Они считают, что президент “грубо нарушил” Конституцию Украины, подписывая указ. В тот же день в Верховный Суд поступило два иска, которые оспаривают указ Зеленского.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.

Козак приобрел NewsOne и “112 Украина” в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и кум президента РФ Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами.

Телеканал “Наш” вышел в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Его запустил народный депутат VIII созыва Евгений Мураев. Название телеканала созвучно с названием партии “Наши”, которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года. Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки: в декабре прошлого года в его эфире появился представитель боевиков “ЛНР” Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

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