 

Пархоменко: Садитесь и смотрите, как Явлинский будет жестоко нахлобучен теми, с кем заключил свою очередную сделку

07.02.2021, 10:28, Новости дня
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Ну что же, вот Григорий Алексеевич Явлинский и нашел наконец правильное время и правильное место, чтоб объясниться с Алексеем Навальным начистоту. Решительно, мужественно, бескомпромиссно высказал все, что накипело за эти годы. И не побоялся ведь. Готов сойтись с противником в открытом, честном бою, лицом к лицу. Мужественный, отважный политик, выступил наконец с поднятым забралом.

Ну, чуть запотело забрало, конечно, не без этого. Но ему товарищи протрут, несомненно.

В самом деле: сколько можно терпеть навальновщину! Пора возвысить голос правды и справедливости. Чтоб чище стал воздух нашей родины, чтоб легче стало дышать. Раздавим популистскую гадину! Тем более, что вот и Новодворская писала.

Кажется, у меня тут некоторые читатели интересовались, как теперь будет проходить консолидация демократических сил,  и удастся ли наконец преодолеть досадную разобщенность в стане оппозиции.

Ну, вот, раз интересовались, – садитесь теперь рядком и смотрите, как Григорий Алексеевич  будет жестоко нахлобучен теми, с кем он заключил эту свою очередную сделку. В который уж раз заключил – и в который уж раз нахлобучен.

Впрочем мы же помним, что никаких пяти процентов ему на выборах никогда и не было нужно, так что он и не обидится на нахлобучивающих. Он сражается за законные и заветные свои три. Три ровненьких, аккуратненьких процентика, которые гарантируют финансирование партии из госбюджета. Оно и спокойнее, и надежнее, зачем жадничать. А три-то ему, наверное, и отсыплют. За своевременно и прилежно исполненную теперь службу, – отчего бы и не отсыпать. Вон как старался человек.

Источник: Сергей Пархоменко / Facebook

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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