 

В Махачкале задержали двоих росгвардейцев за расстрел человека в отделе полиции

07.02.2021, 10:03, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Дагестане следователи задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в убийстве жителя республики в здании одного из отделов полиции в Махачкале, в отношении них возбуждено уголовное дело, сообщил СК РФ по региону.

«Следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел 6 февраля примерно в 20.00 в одном из кабинетов здания отдела полиции по Советскому району Махачкалы. Двое сотрудников Росгвардии «из-за ранее возникших неприязненных отношений» намеренно расстреляли 34-летнего местного жителя из огнестрельного оружия. «В результате причиненных множественных огнестрельных ранений в различные части тела мужчина скончался на месте», – добавили в ведомстве.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что бывший глава села Новокули в Дагестане убит в одном из отделов полиции в Махачкале.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / В Украине за сутки госпитализировано 508 больных с COVID-19 – Минздрав

18.11 / Грузия призвала США усилить присутствие в регионе

02.10 / Трамп обещал вернуть в кодекс «морских котиков» слова «мужчина» и «братство»

04.01 / Ученый, открывший Эболу, рассказал о новой смертельной болезни

31.07 / Умер известный британский кинорежиссер Алан Паркер

22.10 / Москва допустила возможность отказа от заморозки ядерных арсеналов

05.10 / В мире: Армяне ищут в тылу Азербайджана «пятую колонну»

27.07 / Боевики обстреляли позиции украинских военных после начала действия перемирия – командующий ООС

04.01 / Названа дата премьеры и имена ведущих нового сезона шоу “Голос країни”

09.08 / «Новые британцы» устроили нападения с мачете и ножом в Бирмингеме и Лондоне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска