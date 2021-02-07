В Махачкале задержали двоих росгвардейцев за расстрел человека в отделе полиции

07.02.2021, 10:03, Новости дня

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В Дагестане следователи задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в убийстве жителя республики в здании одного из отделов полиции в Махачкале, в отношении них возбуждено уголовное дело, сообщил СК РФ по региону.

«Следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел 6 февраля примерно в 20.00 в одном из кабинетов здания отдела полиции по Советскому району Махачкалы. Двое сотрудников Росгвардии «из-за ранее возникших неприязненных отношений» намеренно расстреляли 34-летнего местного жителя из огнестрельного оружия. «В результате причиненных множественных огнестрельных ранений в различные части тела мужчина скончался на месте», – добавили в ведомстве.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что бывший глава села Новокули в Дагестане убит в одном из отделов полиции в Махачкале.