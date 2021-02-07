Эксперт рассказал о возможности прихода в Россию новых платежных систем

07.02.2021, 10:03, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россия может начать принимать карты новых платежных систем, однако на данный момент это актуально только для карт стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

«Технически реализовать прием карт иностранных платежных систем возможно, но это требует определенных затрат», – рассказал РИА «Новости» Достов.

По его словам, такие проекты экономически целесообразны, только если востребованы плательщиками. «Этот спрос довольно легко оценить: достаточно посмотреть на статистику въездного туризма. На первом месте – граждане Китая, и карты UnionPay уже принимаются в России. За ними следуют туристы из Германии, Кореи. На наш взгляд, интерес к интеграции со стороны иностранных платежных систем из этих стран ограничен, поскольку нет гарантии, что технологические затраты будут компенсированы комиссиями за переводы», – сказал он.

Эксперт также добавил, что туристы из Европы и Кореи приезжают в Россию с картами международных платежных систем, возможно, спрос актуален в приграничных регионах с серьезными трансграничными экономическими связями. Если смотреть с этой стороны, то фокус Национальной системы платежных карт именно на страны ЕАЭС обоснован, считает Достов.

При этом в Ассоциации банков РФ отметили, что кредитные организации считают необходимым продвигать за границей платежную систему «Мир», а взамен можно было бы организовать прием карт зарубежных национальных платежных систем.

Напомним, в декабре национальная платежная система «Мир» совместно с компанией BC Card Co. Ltd провела первые тестовые операции в Южной Корее.

«Мир» – российская национальная платежная система. Ее оператором стала Национальная система платежных карт (НСПК), созданная летом 2014 года, после того как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с системами Visa и MasterCard. В мае 2017 года Путин подписал закон о переходе сотрудников бюджетной сферы на российские платежные карты «Мир» до 1 июля 2018 года. Летом 2018 года в Кремле сообщали, что сотрудники администрации президента РФ и сам Владимир Путин уже перешли на платежные карты «Мир».