Адвокат Трампа попросил приостановить процесс импичмента из-за шаббата

07.02.2021, 9:44, Новости дня

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Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Дэвид Шон попросил приостановить процесс импичмента республиканца вечером 12 февраля ради соблюдения шаббата (седьмой день недели в иудаизме, суббота, в который Тора предписывает евреям воздерживаться от работы), сообщили СМИ.

По данным издания New York Times, адвокат Трампа направил письмо лидеру демократического большинства в сенате Чаку Шумеру, лидеру республиканцев в сенате Митчу Макконнеллу и сенатору-демократу Патрику Лихи, который будет председательствовать на процессе импичмента. Шон отметил в письме, что он исповедует иудаизм и соблюдает шаббат, из-за чего не сможет участвовать в разбирательстве после захода солнца в 12 февраля. В связи с этим он попросил приостановить процесс, если он не будет завершен к началу шаббата (17.24 пятницы по местному времени), передает РИА «Новости».

Он также принес извинения за неудобства, которые, причинит другим людям, участвующим в этом процессе. «Моя просьба о том, чтобы процедура импичмента не проводилась во время еврейской субботы», – говорится в письме адвоката.

«Мы с уважением относимся к этой просьбе и, конечно, удовлетворим ее», – сообщил представитель Шумера Джастин Гудмэн, не пояснив подробностей.

Издание указывает, что неясно, как именно смогут выполнить просьбу Шона. Если лидеры сената примут решение ускорить процесс таким образом, чтобы он завершился к вечеру пятницы, то данная процедура импичмента президента может стать самой быстрой в истории, отмечает New York Times.

Рассмотрение импичмента Трампу пройдет на следующей неделе. Ранее два адвоката, которые должны были представлять экс-президента США на процессе об импичменте в сенате – Дебора Барбье и Бутч Бауэрс – покинули его команду.

Напомним, глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия, который произошел 6 января. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.