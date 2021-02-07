При пожаре в жилом доме в Москве погибли двое детей

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07.02.2021, 7:56, Новости дня
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В результате пожара в девятиэтажном доме в поселке Мосрентген в Новой Москве погибли двое детей, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«По факту смерти двух несовершеннолетних при пожаре в жилом доме на территории Новой Москвы возбуждено уголовное дело. Следователи работают на месте происшествия», – передает слова Ивановой ТАСС.

В момент прибытия пожарных в одной из квартир на втором этаже горели вещи и мебель, а также балконы с третьего по девятый этажи. Пожар в квартире ликвидировали в 14.23 мск, открытое горение на балконах – в 15.04. В результате пожара пострадали 14 человек, пять жителей были спасены. Все пострадавшие переданы медикам для осмотра и оказания помощи, говорится на сайте столичного управления МЧС. Между тем источник в экстренных службах сообщило, что горят балконы с первого по девятый этажи.

Ранее во время пожара в квартире на западе Москвы погибли четыре человека.

В январе при пожаре в жилом доме в Тюменской области погибли семь человек.



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