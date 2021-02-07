 

Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC в Лас-Вегасе

07.02.2021, 7:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил нидерландца Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 184 в Лас-Вегасе.

Главный бой турнира завершился победой россиянина нокаутом во втором раунде. В активе 32-летнего Волкова стало 33 победы и восемь поражений в ММА. На счету 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, еще один бой признан несостоявшимся, передает ТАСС.

До этого поединка Оверим занимал пятую строчку в рейтинге UFC в тяжелом весе, Волков – шестую. Титулом в настоящее время владеет американец Стипе Миочич, которому в конце марта предстоит провести бой против француза Франсиса Нганну.

Ранее в воскресенье российский боец смешанного стиля (ММА) Тимур Валиев победил американца Мартина Дэя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 184 в Лас-Вегасе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Российский Су-27 перехватил два самолета-разведчика над Балтикой

11.11 / Верховный прокурор по бюджету ЕС – в Европе нет стран с безукоризненной репутацией

20.12 / Московский транспорт решили украсить к новогодним праздникам

09.09 / Белорусские оппозиционеры дали пресс-конференцию в Киеве

20.08 / Литва составила список из 32 белорусских чиновников, которым намерены запретить въезд, в их числе Лукашенко

25.07 / МВД предупредило зачинщиков межнациональных драк

22.07 / Здание кинотеатра «Ролан» на Чистопрудном бульваре в Москве выставили на торги

19.09 / На пляже в Тель-Авиве прошла акция протеста против запрета на купание

25.08 / Жильцам аварийных домов в Архангельске вручили ключи от новых квартир

24.09 / Александр Лукашенко под перекрёстным огнем критики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска