Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC в Лас-Вегасе

07.02.2021, 7:56, Новости дня

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил нидерландца Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 184 в Лас-Вегасе.

Главный бой турнира завершился победой россиянина нокаутом во втором раунде. В активе 32-летнего Волкова стало 33 победы и восемь поражений в ММА. На счету 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, еще один бой признан несостоявшимся, передает ТАСС.

До этого поединка Оверим занимал пятую строчку в рейтинге UFC в тяжелом весе, Волков – шестую. Титулом в настоящее время владеет американец Стипе Миочич, которому в конце марта предстоит провести бой против француза Франсиса Нганну.

Ранее в воскресенье российский боец смешанного стиля (ММА) Тимур Валиев победил американца Мартина Дэя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 184 в Лас-Вегасе.