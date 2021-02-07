 

Пассажиров застрявшего в Забайкалье поезда обеспечили питанием

07.02.2021, 7:56, Новости дня
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Пассажирам поезда Владивосток – Москва, задержанного из-за схода грузовых вагонов на железной дороге в Забайкалье оказывается медико-психологическая помощь, люди обеспечены горячим питанием, сообщил МЧС по региону.

По данным ведомства, железнодорожной торговой компанией организовано горячее питание. «Помощь при необходимости будет оказана пассажирам ещё трёх пассажирских поездов: № 391 Благовещенск – Чита, № 001Э Владивосток – Москва, № 002 Москва – Владивосток", – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

На месте происшествия работают аварийно-восстановительные поезда РЖД со станций Могоча и Зилово, дежурят оперативные группы ГУ МЧС по Забайкальскому краю и пожарно-спасательной части №24. В Главном управлении МЧС РФ по Забайкальскому краю работает оперативный штаб, отметили спасатели.

Всего к восстановительным работам привлечены 274 человека, 41 единица техники.

В воскресенье утром на станции Нанагры Забайкальской железной дороги сошли с рельсов семнадцать вагонов грузового поезда. Движение поездов по станции временно приостановлено.



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