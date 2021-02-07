 

Число жертв пожара в Новой Москве возросло до трех человек

07.02.2021, 2:32, Новости дня
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Во время пожара в многоэтажном жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве погибли два ребенка и один взрослый, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пострадали 17 человек, из них погибли три: взрослый и двое детей», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Для госпитализации пострадавших в пожаре вылетели два санитарных вертолета. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы окажут всем пострадавшим помощь. «Всем пострадавшим окажем помощь. Пристально разбираемся, что стало причиной ЧП. По предварительным данным, двое детей погибли. Глубокие соболезнования родным и близким погибших», – написал глава города на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее в субботу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что в результате пожара в поселке Мосрентген погибли два ребенка, возбуждено уголовное дело.



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