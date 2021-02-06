Байден считает, что Трамп не должен получать отчеты разведки

06.02.2021, 16:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент США Джо Байден считает, что его предшественник Дональд Трамп не должен получать отчеты разведки. Об этом он сказал в интервью CBS Evening News, которое вышло 5 февраля.

На вопрос, должен ли Трамп получать отчеты разведки, Байден ответил: “Я думаю, нет”.

По его словам, это связанно не с беспорядками в Капитолии 6 января, а с “беспорядочным поведением” Трампа.

Байден также считает, что для Трампа эти отчеты не будут представлять ценности, поскольку влияния он не имеет, но может случайно проговориться.

Отчеты от разведки традиционно получают бывшие президенты США даже после завершения каденции.

Байден вступил в должность президента 20 января.

Трампу грозит импичмент из-за событий 6 января, когда он призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где в тот момент должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге протестующие взяли здание Конгресса штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

С 20 января Трамп уже не является президентом США. Однако если он будет признан виновным, Сенат сможет провести еще одно голосование и забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты. Кроме того, в случае признания виновным у Трампа отберут президентские льготы.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—