Мясников сказал, какие лекарства нужно убрать из домашней аптечки

06.02.2021, 16:18, Новости дня

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Лекарства для резкого снижения давления, так называемые таблетки под язык, нужно убрать из домашней аптечки, так как они противопоказаны для самостоятельного применения, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Неправильный прием таких «таблеток под язык», по словам доктора, приводил к «несметному количеству» случаев инфарктов, инсультов и острой почечной недостаточности.

«У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом – инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления», – приводит РИА «Новости» слова Мясникова в эфире телеканала «Россия 1».

Он пояснил, что на самом деле критическое состояние наступает именно из-за резкого снижения давления. По словам медика, такие таблетки запрещены по всему миру, поэтому их стоит убрать из домашней аптечки.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что некоторые биологически активные добавки содержат в себе гормоны и даже запрещенные вещества, и призвал внимательнее относиться к употрбелению БАДов.